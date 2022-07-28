Глава Черноморского флота заявил о господстве России в Азовском море

Игорь Осипов

CentralAsia (CA) - Черноморский флот России установил господство в Азовском море и взял под контроль северо-западную часть Черного моря, заявил командующий Черноморским флотом, адмирал Игорь Осипов в поздравлении ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) России, опубликованном Минобороны РФ.

«Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря», — сказал он.

Осипов рассказал, что в спецоперации в этих районах задействованы корабли и авиация флота, которые «ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты» украинских сил и поддерживают наступления сухопутных подразделений.

Российское Минобороны сообщило о блокировании выхода к Азовскому морю для Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще в марте. Тогда официальный представитель ведомства Игорь Конашенков рассказывал, что силы Донецкой народной республики (ДНР) вышли на административную границу Донецкой области и соединились с российскими частями, после чего выход к морю для ВСУ был отрезан.