SW: Украинские войска начали контратаку к юго-западу от Изюма и нанесли удар по Антоновскому мосту (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 27 на 28 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, Украинские силы возможно начали локальную контратаку к юго-западу от Изюма.

Также 27 июля Украинские силы в третий раз за десять дней нанесли удар по Антоновскому мосту, вероятно, сделав его непригодным для использования.

Выводы института:

Российские войска атаковали населенные пункты восточнее Северска, северо-восточнее и юго-восточнее Бахмута.

Наземные бои продолжаются к северу от Харькова.

Республика Марий Эл к северу от Казани направила на обучение два добровольческих батальона и формирует третий батальон для переброски на Украину.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.