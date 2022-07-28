SW: Украинские войска начали контратаку к юго-западу от Изюма и нанесли удар по Антоновскому мосту (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 17:11, 28 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 27 на 28 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, Украинские силы возможно начали локальную контратаку к юго-западу от Изюма.
Также 27 июля Украинские силы в третий раз за десять дней нанесли удар по Антоновскому мосту, вероятно, сделав его непригодным для использования.
Выводы института:
Российские войска атаковали населенные пункты восточнее Северска, северо-восточнее и юго-восточнее Бахмута.
Наземные бои продолжаются к северу от Харькова.
Республика Марий Эл к северу от Казани направила на обучение два добровольческих батальона и формирует третий батальон для переброски на Украину.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.