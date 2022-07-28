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Казахстан намерен запретить вывоз угля автомобильным транспортом на шесть месяцев

CentralAsia (KZ) -  Запрет на вывоз угля на автомобильном транспорте может быть введен в Казахстане в ближайшее время. Соответствующий проект приказа размещен на портале «Открытые НПА».

Согласно тексту документа, предлагается запретить вывоз угля каменного, брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля (уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный). Ограничение власти республики намереваются ввести на полгода.

Публичное обсуждение проекта продлится до 10 августа. Но на сегодняшний день идею уже поддержали члены межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

Защитная мера призвана устранить ажиотаж на уголь на внутреннем рынке Казахстана, что уже наблюдалось прошлой осенью. Тогда торговцы перекупали энергоресурс и продавали его по завышенным ценам.

Также в республике до конца года продолжит действовать запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов на автомобилях.

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