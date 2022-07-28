Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 155 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:25, 28 июля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 июля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 40230 (+160) человек,
танков ‒ 1742 (+4) ед,
боевых бронированных машин – 3979 (+8) ед,
артиллерийских систем – 894 (+11) ед,
РСЗО – 258 (+0) ед,
средства ПВО – 117 (+0) ед,
самолетов – 222 (+0) ед,
вертолетов – 190 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3),
крылатые ракеты – 174 (+0),
корабли/катера – 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2854 (+7) ед,
специальная техника – 75 (+0) ед.
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