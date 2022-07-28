Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 155 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:25, 28 июля 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 июля. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 40230 (+160) человек, танков ‒ 1742 (+4) ед, боевых бронированных машин – 3979 (+8) ед, артиллерийских систем – 894 (+11) ед, РСЗО – 258 (+0) ед, средства ПВО – 117 (+0) ед, самолетов – 222 (+0) ед, вертолетов – 190 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3), крылатые ракеты – 174 (+0), корабли/катера – 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 2854 (+7) ед, специальная техника – 75 (+0) ед. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia