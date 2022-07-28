экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 155 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 28 июля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 40230 (+160) человек,

танков ‒ 1742 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 3979 (+8) ед,

артиллерийских систем – 894 (+11) ед,

РСЗО – 258 (+0) ед,

средства ПВО – 117 (+0) ед,

самолетов – 222 (+0) ед,

вертолетов – 190 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 729 (+3),

крылатые ракеты – 174 (+0),

корабли/катера – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2854 (+7) ед,

специальная техника – 75 (+0) ед.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Украинские войска отбили штурм российской армии под Северском, в районе Бахмута продолжаются бои, - Генштаб ВС Украины
  • Узбекистан намерен поставлять в Афганистан электроэнергию до 6 млрд кВт·ч в год
  • В аймаках Увс и Говь-Алтай реализуется проект по обеспечению средств к существованию скотоводов, устойчивых к изменению климата


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com