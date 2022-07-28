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Турция поможет правоохранителям Узбекистана в борьбе с киберпреступностью  

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан прибыла турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Сулейманом Сойлу, сообщает пресс-служба МВД РУз.

Согласно информации, делегация прибыла с целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества, ознакомления с осуществляемыми реформами в системе и обмена опытом.

В ходе визита в Министерстве внутренних дел Узбекистана состоялась официальная встреча с участием руководителей правоохранительных органов двух государств. Во время мероприятия стороны обсудили вопросы борьбы с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, торговлей людьми и незаконной миграцией, а также развитие сотрудничества в этих сферах.

Было отмечено, что целесообразно использовать достижения турецкого опыта в организации переподготовки и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел Узбекистана, в частности, специалистов по борьбе с киберпреступностью и криминалистике.

В ходе мероприятия был поднят вопрос ускорения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу подписанных двусторонних соглашений, а также обсуждена работа, проводимая между министерствами по реализации международных договоров и документов.

Во время визита турецкая делегация планирует ознакомиться с деятельностью Главного управления внутренних дел Ташкента и Ситуационного центра Главного управления обеспечения безопасности на транспорте МВД.

Кроме этого, будет осуществлён визит в Хорезмскую область, где состоится обмен мнениями по обеспечению безопасного туризма на исторических объектах города Хивы, изучена деятельность узбекских партнеров в этом направлении и турецкий опыт.

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