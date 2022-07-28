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Товарооборот между Узбекистаном и Украиной сократился вдвое, составив $176 млн

CentralAsia (UZ) -  Внешнеторговый оборот Узбекистана с Украиной за первое полугодие составил $176 млн, сообщает Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) РУз.

Сейчас доля товарооборота Украины составляет $176,5 млн или 2%, вместо прошлогодних $279 млн или 4%. Из них $129,6 млн составил импорт, а экспорт — $46,9 млн. Лидером в обороте товаров с Узбекистаном по прежнему остается Россия с 46,5% или $4 млрд, затем Казахстан — 2,1 млрд (24,1%) и Кыргызстан — $589,2 млрд (6,7%).

Доля СНГ во внешнеторговом обороте страны составила $8,7 млрд или 35,7%, остальная часть приходится на мир. Из них доля импорта достигла $5,5 млрд при росте почти в 20%, а экспорт увеличился на 43,1% и составил $3,2 млрд.

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