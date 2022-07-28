В Туркменистане в колонии для бывших силовиков запретили передачи после смерти двоих заключенных

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CentralAsia (TM) - 22 июля в колонии BL-K/4 (исправительное учреждение, в котором содержатся бывшие сотрудники МВД и других силовых структур) скончались двое заключенных. Оба жаловались на сильные боли в животе и затрудненное дыхание, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Врачи уверены, что люди умерли от последствий COVID-19 и опасаются за свою жизнь и здоровье, отмечает издание. По словам одного из работников учреждения, у многих заключенных колонии те же симптомы. Больным дают антибиотики, но ничем другим им помочь не могут.

Несмотря на то, что во время пандемии передачи в этой колонии запрещены, заключенные их все равно получали. Это связано с тем, что в колонии содержатся бывшие сотрудники силовых структур, которые продолжают пользоваться своими старыми профессиональными связями.

На днях заключенным объявили, что больше они не смогут получать передачи. Этот приказ также касается тех, кто сидит в «блатных» камерах – то есть тех, кто платит взятки руководству учреждения за пребывание в более комфортных условиях.

С 1 июня в Туркменистане ослабили требования к масочному режиму и начали постепенно восстанавливать регулярное международное авиасообщение.

Однако, как сообщили журналисты ХТ, с середины июля жителей Ашхабада начали приглашать на очередную, для многих уже четвертую прививку от коронавируса.