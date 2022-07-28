Спецпредставитель президента РФ Кабулов: Число бойцов ИГ в Афганистане увеличилось в три раза до 6 тыс. человек

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CentralAsia (CA) - После прихода к власти в Афганистане в августе прошлого года движения «Талибан» увеличилась численность террористической группировки, сообщил на пресс-конференции в Москве директор второго департамента МИД, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, передает «Россия сегодня».

По его словам, «оценочная численность дошла до 6 тыс. человек, хотя после прихода талибов к власти их число было порядка 2 тысяч», однако до прихода талибов число игиловцев было «за 10 тысяч». «Даже навскидку трехкратное увеличение. Это самая негативная сторона развития афганской ситуации», — сказал Кабулов.

По оценке дипломата, хотя в Афганистане продолжается противодействие правительству талибов, сейчас «нет силы, которая может создать противовес нынешней власти». Талибы, продолжил Кабулов, продолжают учиться управлять страной, до них «с трудом, но доходит понимание» необходимости создания подлинного этнополитического инклюзивного правительства, но пока они продолжают мыслить категориями победителей и считают, что заслуживают самостоятельно управлять страной. Одним из главных вызовов для новых властей страны, указал дипломат, остается экономика. В условиях, когда гуманитарная помощь доставляется в страну маленькими партиями, а международные средства помощи остаются замороженными, «Талибан» не может справиться с выращиванием опиумного мака. Хотя «Талибан» обещал сделать страну свободной от наркотиков.

«Благая цель разбивается об обыденность жизни. Вокруг культивирования опийного мака кормятся 5-6 млн человек, и лишить их силой этого производства, не дав ничего взамен, это поставит страну на грань серьезной внутренней междоусобицы», — сказал Кабулов. Пресечь экспорт «Талибану» вряд ли удастся, указал он, так как наркотрафик организован опытными международными группировками.