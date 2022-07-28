В Туркменистане построят 354-метровый мост через залив Гарабогаз

CentralAsia (TM) - В середине июня стало известно, что украинская компания «Дорожное строительство «Альтком» получила контракт на строительство в Туркменистане автомобильного моста через залив на Каспии Гарабогаз вдоль автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана. Об этом сообщило издание «Хроники Туркменистана»

Согласно разработанному специалистами проектного института Госконцерна «Туркменавтоёллары» проекту, его длина составит 354 метра, ширина – 17 метров и высота – семь метров над поверхностью залива. Дорога будет четырехполосной – по две полосы в каждую сторону в направлении казахстанской границы. Кроме того, компании обустроит 2 км подъездных путей.

Планировалось, что строительство моста начнется в июле и будет завершено в июне 2024 года. Объект будет построен на месте старого моста с двухполюсным движением. Здесь также будут обустроены пешеходные зоны шириной два метра с искусственным освещением и ограждением.

Автомобильная трасса будет продолжением шоссе Ашхабад-Туркменбаши и свяжет Туркменистан и Казахстан, что позволит увеличить транспортный поток и объемы товарооборота между двумя странами, отмечет издание.

Построить новый мост через залив еще год назад, в июле 2021 года, приказал экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов во время осмотра объекта в ходе поездки в Балканский велаят.

С главой финансово-промышленной группы «Альтком» Александром Тисленко президент Сердар Бердымухамедов встречался 24 апреля, когда в стране отмечали День туркменского скакуна. Они обсудили дальнейшее партнерство «с учетом успешного опыта совместной работы по развитию транспортной сферы».

Затем уже 25 мая редседатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов по поручению сына встретился с Тисленко, который заявил о готовности предоставить турк­менским партнерам имеющийся опыт по строительству мостов.

На прошедшей 21 июля в Кыргызстане Консультативной встрече глав государств Центральной Азии президент Касым-Жоомарт Токаев заявил, что Казахстан поддерживает строительство новой автомобильной дороги «Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана».