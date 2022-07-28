Президент Узбекистана принял делегацию Китая

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 июля принял делегацию Китайской Народной Республики во главе с членом Государственного совета КНР, министром иностранных дел Ван И, прибывшую в Ташкент для участия в мероприятиях Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.

Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества между двумя странами, сообщила пресс-служба главы государства.

Состоялся обмен мнениями по перспективам углубления регионального взаимодействия, в том числе рассмотрена повестка предстоящего Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Отдельно рассмотрены вопросы, связанные с ускорением подготовки и реализации стратегических региональных проектов, прежде всего железных дорог «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» и «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар».

На встрече были поддержаны взаимные усилия по оказанию практического содействия мирному развитию и экономическому восстановлению Афганистана.

С участием китайских компаний и банковских институтов реализуется целый ряд крупных инвестиционных проектов промышленной кооперации и модернизации инфраструктуры. Объемы инвестиций в экономику Узбекистана за последние годы превысили 10 миллиардов долларов.

Ожидается, что по итогам года показатели товарооборота приблизятся к 10 миллиардам долларов.