Первый председатель Военного комитета, который примет участие в конференции начальников штабов Индо-Тихоокеанского региона

CentralAsia (MNG) - Конференция, организованная Индо-Тихоокеанским командованием США в сотрудничестве с Силами обороны Австралии, призвана предоставить участникам форум для обсуждения взаимных вызовов безопасности, улучшения взаимных отношений и развития сотрудничества в области безопасности. Темы этого года были сосредоточены на региональных событиях, влиянии изменения климата, новых технологий и войны в Украине на регион.

Двухдневная конференция дала 30 присутствовавшим начальникам штабов обороны возможность укрепить свои связи, а также обменяться мнениями и передовым опытом по темам, представляющим взаимный интерес. «Для меня, как для первого председателя Военного комитета НАТО, когда-либо присутствовавшего на этой конференции, было большой честью участвовать в ней, но это также демонстрирует новую реальность, согласно которой глобальные проблемы требуют глобальных решений. Мы смогли поделиться очень интересными взглядами на общие проблемы, с которыми мы все сталкиваемся. Дестабилизирующие ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе легко могут сказаться на Евроатлантическом регионе и наоборот. Только работая вместе, мы можем противостоять этим угрозам и работать над жизнеспособными и долгосрочными решениями», — резюмировал адмирал Бауэр.

В кулуарах конференции адмирал Бауэр встретился с командующим вооруженными силами Австралии генералом Ангусом Кэмпбеллом, начальником штаба Сил самообороны Японии, генералом Кодзи Ямазаки, начальником Генерального штаба монгольских вооруженных сил, генерал-лейтенантком Ганзориг Довчинсурэн и заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея генерал-лейтенант Вонг Пак.

«По итогам саммита НАТО мы надеемся на укрепление нашего диалога и практического сотрудничества с существующими партнерами и потенциальными новыми. Более тесная совместная работа сделает нас безопаснее и надежнее», — заключил Бауэр.

В своей беседе с адмиралом Крисом Акилино, командующим Индо-Тихоокеанским командованием США, адмирал Бауэр рассмотрел текущие морские проблемы в регионе, особенно когда речь идет о свободе судоходства и морских коммуникациях.

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