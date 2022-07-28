Состоялась молодежная онлайн-встреча между Монголией и Республикой Корея

CentralAsia (KZ) - Министерство труда и социальной защиты Монголии в режиме онлайн в сотрудничестве с Департаментом по делам семьи, детей и молодежи, Министерством по вопросам гендерного равенства и семей Республики Корея и Корейским агентством по работе с молодежью организовала «Программу молодежного обмена».

В нем приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты С.Зулпхар, руководитель Департамента координации государственной семейной политики Н.Баярмаа, руководитель Департамента внешнеэкономических связей З.Хуслэн, руководитель Департамента развития детских и молодежных программ М.Цогтбаатар и начальник отдела развития молодежи Департамента по делам семьи, детей и молодежи О.Сэлэнгэ.

С 2001 года «Программа молодежного обмена» организуется каждый год в рамках меморандума о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты Монголии и Министерством по вопросам гендерного равенства и семей Республики Корея.

Целью программы является развитие дружественных отношений между двумя странами путем ознакомления молодых людей с историей, культурой, образованием, природой, социально-экономическим развитием двух стран. Программа молодежного обмена включает мероприятия, которые позволят молодежи двух стран работать самостоятельно и в командах, делиться своими знаниями и опытом и учиться друг у друга.

В первый день программы участники рассказали о своих странах, познакомились друг с другом и подготовились к совместной работе в команде. В этом году в программе принимают участие молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет из обеих стран.

Минтруд

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