Представители туристической компании Японии находятся с визитом в Монголии

CentralAsia (MNG) - Представители крупнейшей туристической компании Японии «Nippon Travel» находятся с визитом в Монголии. Вчера, 27 июля министр окружающей среды Б.Бат-Эрдэнэ принял представителей компании во главе с Конобу Абэ.

В мае прошлого года во время своего официального визита в Японию министр Б.Бат-Эрдэнэ встретился с руководством компании «Nippon Travel» в ходе, которого было принято решение сотрудничать с компанией в сфере туризма. Также стороны обменялись мнениями о создании новых продуктов и услуг в сфере туризма, создании новых туристических маршрутов и стандартов для японских туристов.

По итогам встречи в Японии представители компании «Nippon Travel» находятся с визитом в Монголии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды Монголии.

МОНЦАМЭ

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