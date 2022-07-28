экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Представители туристической компании Японии находятся с визитом в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Представители крупнейшей туристической компании Японии «Nippon Travel» находятся с визитом в Монголии. Вчера, 27 июля министр окружающей среды Б.Бат-Эрдэнэ принял представителей компании во главе с Конобу Абэ.

В мае прошлого года во время своего официального визита в Японию министр Б.Бат-Эрдэнэ встретился с руководством компании «Nippon Travel» в ходе, которого было принято решение сотрудничать с компанией в сфере туризма. Также стороны обменялись мнениями о создании новых продуктов и услуг в сфере туризма, создании новых туристических маршрутов и стандартов для японских туристов.

По итогам встречи в Японии представители компании «Nippon Travel» находятся с визитом в Монголии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды Монголии.

МОНЦАМЭ

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Товарооборот между Узбекистаном и Украиной сократился вдвое, составив $176 млн
  • В Узбекистане ставку налога на услуги мобильной связи снизили до 10%
  • Из Узбекистана в Кыргызстан пытались незаконно вывезти почти $300 тысяч


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com