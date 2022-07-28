Стоимость дизтоплива во время уборки сохранится на уровне прошлой весны

CentralAsia (MNG) - Кабинет министров решил потратить 6,5 млрд тугриков из резервного фонда правительства, чтобы сохранить цены на дизельное топливо на том же уровне, что и во время прошлогоднего посева.

Цена на дизельное топливо в прошлую посевную была 3380 тугриков за литр. Однако сегодня он составляет 4 030 тугриков, увеличившись на 19,6 процента. На каждую весеннюю посевную и осеннюю уборку требуется в среднем 20-25 тысяч тонн топлива. Цена 10 тысяч тонн дизельного топлива будет сохранена на уровне прошлогоднего посева.

Решение направлено на сохранение стабильности цен на пшеницу, муку и другие продукты питания, подчеркнула министр сельского хозяйства и легкой промышленности З.Мэндсайхан.

В текущем году посев произведен на 478,7 тыс. га по стране, из них зерновых 347,7 тыс. га (пшеница 331,0 тыс. га), картофеля 17,9 тыс. га, овощей 7,9 тыс. га, кормовых культур 16,8 тыс. га, масличных культур. на 81,2 тыс. га.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения