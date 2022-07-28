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Продлен срок освобождения некоторых нефтепродуктов от таможенной пошлины

CentralAsia (MNG) -  На очередном заседании Кабмина принято решение о продлении срока действия Постановления Правительства № 161 с 1 августа 2022 года до 1 января 2023 года. Направленное на недопущение дальнейшего роста розничных цен на топливо, решение позволит некоторые нефтепродукты должны быть освобождены от уплаты таможенных пошлин до конца текущего года.

В целях снижения роста цен на топливо Министерство горнодобывающей и тяжелой промышленности достигло договоренности с российской компанией «Роснефть» о закупке 120 000 тонн бензина АИ-92 по пограничной цене 840 долларов США за тонну. В результате розничная цена бензина АИ-92, которая в апреле должна была составить 3325 тугриков за литр, стабилизировалась на уровне 2390 тугриков.

В июле 2022 года в результате очередных переговоров достигнута договоренность о покупке бензина АИ-92 по цене 830 долларов США за тонну у «Роснефти» до конца декабря текущего года. В результате пограничная цена бензина АИ-92, достигавшая 1 285 долларов США, была снижена до 830 долларов США за тонну или розничная цена 1 литра продукта была снижена с 3 728 тугриков до 2 390 тугриков. Более того, удалось сохранить цену на АИ-92 на уровне 2390 тугриков за литр до конца года.

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