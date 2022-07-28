ФАТФ повысила оценку Монголии

CentralAsia (MNG) - В Малайзии проходит 25-я ежегодная встреча Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (APG) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Монголию была представлена на этой ежегодной встрече делегацией представителей Министерства юстиции и внутренних дел и Центрального банка Монголии во главе с руководителем Комитета по финансовому регулированию Д.Баярсайхан.

Определив поставщиков услуг виртуальных активов, ФАТФ добавила к своей "Рекомендации 15" требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и внесла дополнение, связанное с внедрением методологии, основанной на оценке рисков, и уведомила страны о необходимости ее соблюдения. В соответствии с рекомендацией и заявлением ФАТФ наша страна активно работает над обеспечением выполнения технических рекомендаций, периодически представляя "Отчеты о переоценке" и разъяснения Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег в целях улучшения оценки новых технологий. В частности, в целях создания надлежащей правовой среды для поставщиков услуг виртуальных активов, для создания системы, поддерживающей инновации и снижающей риски, Комитет по финансовому регулированию Монголии разработал и утвердил процедуры и руководящие принципы оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма в области виртуальных активов на национальном уровне. Кроме того, было расширено сотрудничество в вышеуказанной области и осуществлены поэтапные меры по привлечению внимания общественности и повышению осведомленности.

Монголия выполнила 39 из 40 рекомендаций ФАТФ. В ходе встречи страны-члены Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег обсудили и одобрили Отчет Монголии о переоценке, а оценка Монголии за 2021 год по "Рекомендации 15" была повышена с "наполовину выполнена" до "в основном выполнена". С подтверждением повышения оценки по “Рекомендации 15” 39 из 40 рекомендаций ФАТФ были оценены как "полностью выполненные" и "в основном выполненные". Кроме того, Монголия представила странам-членам Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег свой опыт в реализации требований ФАТФ и международных стандартов в области надлежащего регулирования деятельности поставщиков услуг виртуальных активов, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также предотвращения финансовых преступлений.

В ходе работы 25-й ежегодной встречи Д.Баярсайхан встретился с председателем Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег Иэном Маккартни и обсудил дальнейшее расширение сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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