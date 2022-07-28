Проект Национального кардиологического центра будет продолжен до 2027 года

CentralAsia (MNG) - Национальный кардиологический центр и проект по улучшению сердечно-сосудистых услуг, реализуемый при поддержке правительства Люксембурга, будет продолжен до 2027 года.

Меморандум о взаимопонимании по продлению проекта был подписан 26 июля министром финансов Монголии Б.Жавхланом и министром по развитию сотрудничества и гуманитарным вопросам, министром экономики Великого Герцогства Люксембург г-ном Францем Файотом.

Этот проект, реализуемый на протяжении последних 20 лет, сыграл важную роль в снижении сердечно-сосудистых заболеваний и связанных с ними смертей среди населения Монголии и улучшении здоровья. Этот проект сотрудничества будет продолжаться до 2027 года для повышения квалификации врачей и специалистов и потенциала Кардиологического центра 3-й государственной центральной больницы.

В рамках проекта два тяжелых сердечно-сосудистых заболевания были исключены из списка заболеваний, лечение которых обязательно проводится за границей, благодаря внедрению и локализации передовых технологий сердечно-сосудистой диагностики и лечения в службах здравоохранения страны. Таким образом, граждане получили возможность получать качественную диагностику и лечение в своей стране.

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