Кто стал самым красивым мужчиной в мире по версии корейского журнала? Фото

Сяо Чжань

CentralAsia (CA) - Онлайн-журнал Nubia полгода составлял рейтинг самых красивых мужчин планеты на основании соответствующего опроса читателей.

По итогам опроса, самым красивым мужчиной в мире стал китайский актер и певец Сяо Чжань. По данным издания, в голосовании приняли участие свыше 11 млн человек из 189 стран. Свои голоса в пользу Чжаня отдали 2,2 млн респондентов.

Второе место в тройке самых красивых мужчин занял южнокорейский исполнитель, автор песен и актер Ким Тхэхен, третьим стал - китайский актер, танцор и телеведущий Ван Ибо.

Также в числе номинантов оказались актеры Тимоти Шаламе, Генри Кавилл, Том Холланд, певец Джастин Бибер и футболист Криштиану Роналду и другие.

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