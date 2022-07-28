Кто стал самым красивым мужчиной в мире по версии корейского журнала? Фото
- Азия и мир, общество
- 18:33, 28 июля 2022
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Сяо Чжань
CentralAsia (CA) - Онлайн-журнал Nubia полгода составлял рейтинг самых красивых мужчин планеты на основании соответствующего опроса читателей.
По итогам опроса, самым красивым мужчиной в мире стал китайский актер и певец Сяо Чжань. По данным издания, в голосовании приняли участие свыше 11 млн человек из 189 стран. Свои голоса в пользу Чжаня отдали 2,2 млн респондентов.
Второе место в тройке самых красивых мужчин занял южнокорейский исполнитель, автор песен и актер Ким Тхэхен, третьим стал - китайский актер, танцор и телеведущий Ван Ибо.
Также в числе номинантов оказались актеры Тимоти Шаламе, Генри Кавилл, Том Холланд, певец Джастин Бибер и футболист Криштиану Роналду и другие.
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