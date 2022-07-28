Президент Узбекистана и глава МИД России обсудили двустороннее сотрудничество

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 июля принял делегацию России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщает пресс-секретарь главы государства.

Согласно информации, делегация прибыла для участия в мероприятиях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе беседы стороны обстоятельно рассмотрели актуальные вопросы, вошедшие в повестку дня узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Отдельное внимание уделили развитию ситуации в регионе и аспектам взаимодействия в рамках международных структур, включая подготовку к саммиту ШОС.