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Женщина в Уфе задавила насмерть на пешеходном переходе двух граждан Узбекистана - маму и 4-летнего ребенка

CentralAsia (UZ) -  В Уфе погибли мать и ребенок из Узбекистана, переходившие дорогу по пешеходному переходу. На них наехал белый Nissan под управлением 28-летней девушки. В распоряжении «360» появились кадры с последствиями аварии.

По информации Telegram-канала Shot, водитель сообщила сотрудникам ГИБДД, что не заметила пешеходов, потому что отвлеклась — она решила покормить ребенка. В момент ДТП из-за стресса она перепутала педали газа и тормоза, добавило издание.

«Я адвокат, мы комментарии давать не будем. Водитель трезвый», — заявила представитель девушки.

Вскоре на место ЧП прибыл супруг погибшей. Сейчас с ним работают специалисты — мужчина находится в шоке от случившегося.

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