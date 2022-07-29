В Украине приняли закон об освобождении осужденных пленных при обмене

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CentralAsia (CA) - Военные, находящиеся в украинском плену и осужденные за преступления, будут освобождаться от уголовного преследования при обмене. Соответствующий закон приняла Верховная рада, сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.

В законе Украины будет введено новое понятие — «лицо, в отношении которого принято решение об обмене как военнопленного», — то есть любое лицо, включенное соответствующим уполномоченным органом в список на обмен в качестве военнопленного.

«Решение об обмене такого лица является основанием для прекращения уголовного производства, а также освобождения от отбывания наказания», — указал депутат.

Также отмечается, если осужденного снова задержат в Украине в связи с его участием в боевых действиях, суд направит его для последующего отбывания назначенного ранее наказания.