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В Казахстане за сутки коронавирус выявили у 3095 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3095 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 918;

в городе Алматы – 694;

в Карагандинской области – 327;

в Жетысуской области – 129;

в Жамбылской области – 121;

в Алматинской области – 101;

в ЗКО – 87;

в городе Шымкент – 78;

в Атырауской области – 76;

в Павлодарской области – 67;

в Кызылординской области – 63;

в Абайской области — 55;

в Костанайской области – 55;

в Актюбинской области – 47;

в СКО – 40;

в Мангистауской области – 36;

в Улытауской области — 35;

в ВКО – 25;

в Туркестанской области – 22.

Всего в стране подтверждено 1 344 360 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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