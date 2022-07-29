В Казахстане за сутки коронавирус выявили у 3095 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 3095 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 918;
в городе Алматы – 694;
в Карагандинской области – 327;
в Жетысуской области – 129;
в Жамбылской области – 121;
в Алматинской области – 101;
в ЗКО – 87;
в городе Шымкент – 78;
в Атырауской области – 76;
в Павлодарской области – 67;
в Кызылординской области – 63;
в Абайской области — 55;
в Костанайской области – 55;
в Актюбинской области – 47;
в СКО – 40;
в Мангистауской области – 36;
в Улытауской области — 35;
в ВКО – 25;
в Туркестанской области – 22.
Всего в стране подтверждено 1 344 360 случаев.
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