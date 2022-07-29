На заводе Узбекистане собран первый автомобиль Chevrolet Onix

CentralAsia (UZ) - На заводе компании UzAuto Motors в городе Асака Андижанской области стартовала сборка пред-серийной партии автомобилей Chevrolet Onix.

Как сообщили в пресс-службе компании, таким образом началась практическая стадия подготовки к запуску в производство этого автомобиля, а в рамках работ по PPV (Pre-Production Vehicle) в Асаке уже собран первый узбекский Onix.

Полномасштабное производство Chevrolet Onix начнется в начале 2023 года.

Onix будет собираться на платформе GM GEM (General Motors Global Emerging Markets), на которой производится и Chevrolet Tracker, промышленное производство которого стартовало 18 июля.