Ученые нашли новый подход к вакцинам против COVID-19

CentralAsia (CA) - Американские ученые нашли новый подход к препаратам против COVID-19, включая разработку назальной вакцины, передает Medical Xpress.

Ученые Университета штата Огайо провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что доза вакцины в нос имеет преимущество перед уколом.

Для того чтобы создать антиген, стимулирующий иммунитет, в назальной вакцине, исследователи использовали предварительную версию спайк-белка SARS-CoV-2 - форму, в которой он находится на поверхности вируса до того, как заразит клетку. Его зафиксировали в этой форме путем замены шести аминокислот на пролины.

Эксперименты по сравнению белка с шестью пролинами - 6P, со спайк-белком с двумя пролинами - 2P на грызунах показали, что антиген 6P более эффективен, чем белок 2P, с помощью которого были созданы существующие вакцины против COVID-19 на основе мРНК и аденовируса.

Исследователи вакцинировали подопытных животных как инъекциями, так и каплями в нос. Результаты показали, что доза назальной вакцины обеспечивает защиту от коронавируса и нейтрализует SARS-CoV-2 в тканях носа и дыхательных путей.

«Как и большинство инъекционных вакцин, современные препараты против COVID-19 на основе мРНК и аденовируса в первую очередь способствуют выработке антител в кровотоке. К сожалению, они не особо защищают слизистую оболочку дыхательных путей, которая и является начальным местом заражения SARS-CoV-2. В отличие от инъекции, наша новая интраназальная вакцина может быть следующим поколением препаратов против COVID-19», - сказал ученый Проспер Бояка.

Кроме того, ученые предполагают, что так антиген коронавируса можно включить в вакцину против кори, паротита и краснухи (MMR) как способ выработки иммунитета к COVID-19 у детей.