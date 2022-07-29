Численность населения Узбекистана достигла 35,6 млн человек, - Госкомстат

CentralAsia (UZ) - Государственный комитет по статистике опубликовал информацию о численности постоянного населения Узбекистана.

По данным Госкомстата, численность постоянного населения страны составила 35603,4 тысячи человек, увеличившись с начала текущего года на 332,1 тысячи человек, или на 2,1%.

При этом, численность городского населения достигла 18,117 миллиона человек (50,9% от общей численности населения), сельского – 17486,4 тысячи человек (49,1%).

По состоянию на 1 июля численность мужчин в Узбекистане составляет 50,3%, а женщин 49,7%.