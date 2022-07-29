Восемь мигрантов погибли в результате пожара в Москве. Фото

CentralAsia (CA) - Восемь человек погибли в результате пожара в общежитии на улице Алма-Атинская в Москве поздним вечером 28 июля, передает ТАСС.

Информация о пожаре поступила оперативникам в 23:47 мск. Возгорание площадью 100 кв. метров произошло в общежитии по улице Алма-Атинская, дом 7, корпус 2 на первом этаже, где находится хостел.

Источник в экстренных службах заявил, что все погибшие были мигрантами, на данный момент устанавливается их гражданство. Один человек был спасен, 200 эвакуированы.

Пожар удалось потушить в 00:47. Источник в экстренных службах уточнил, что все жертвы находились в одной комнате и погибли от отравления продуктами горения. Не исключено, что в момент начала пожара они спали.

Причиной пожара стал аварийный режим работы энергосети, а решетки на окнах, позднее сообщение о возгорании и попытки самостоятельно его потушить привели к большому числу жертв, сообщил источник в экстренных службах.

По словам очевидцев, эвакуационный выход из хостела был заблокирован.

По факту гибели людей в результате пожара Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

На место происшествия направили комиссию Центрального аппарата МЧС России. Как сообщил врио начальника ГУ МЧС по Москве Александр Румянцев, действия пожарных были правильными.

«Спасению людей помешали решетки, установленные на окнах, и сигнализация, которая не сработала в момент возгорания. Проведенная ранее в хостеле проверка выявила нарушения пожарной безопасности», - сказал он.

Румянцев рассказал ТАСС, что в хостеле начиная с 2019 года находили нарушения правил пожарной безопасности. «В июне 2022 года была последняя проверка, по результатам которой также были выданы предписания об устранении нарушений и объявлено предупреждение», — сказал он и добавил, что во время нее выявили семь нарушений, в том числе связанных с эвакуационным выходом.

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