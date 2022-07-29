Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщается на сайте МИД Китая.

Главной темой разговора стал Тайвань. Си Цзиньпин дал понять, что принцип «одного Китая» по-прежнему находится в основе отношений между двумя государствами и «более 1,4 млрд китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая».

В то же время Китай считает, что рассматривать его в качестве наиболее важного противника в долгосрочной перспективе для США было бы неправильно, поскольку Пекин заинтересован в плодотворном сотрудничестве с Вашингтоном.

«Международное сообщество и народы всех стран ожидают, что Китай и Соединенные Штаты будут играть ведущую роль в поддержании мира и безопасности во всем мире и содействии глобальному развитию и процветанию», – говорится в сообщении.

Байден, как отмечает китайская сторона, также отметил стремление к взаимовыгодным отношениям, а также поддержку территориальной целостности КНР.

Как отмечает CNN, разговор стал пятым по счету с момента вступления Байдена в должность президента. Также представители Белого дома заявляют, что разговор продлился более двух часов.