Банки Узбекистана ввели комиссию за снятие с карт иностранной валюты

CentralAsia (UZ) - За снятие валюты с международных карт в Узбекистане придется заплатить комиссию в размере от 0,7 до 1 процента.

Владельцам международных карт Visa/Masterсard/UnionPay придется заплатить комиссионный сбор за снятие наличной валюты в кассах и банкоматах «Капиталбанка» и «Ипак йули банка».

В частности, в «Капиталбанке» данное новшество введено с 27 июля. За снятие наличной валюты придется заплатить комиссию в размере 0,7% от суммы. С 28 июля комиссионный сбор в размере 1 процента установлен и в «Ипак йули банке», пишет «Народное слово».

СМИ сообщают, что эта комиссия касается только денег, которые находятся на счетах клиента менее 15 дней.

Отмечается, что введение комиссионного сбора с международных банковских карт – временная мера и связана она с ростом «спекулянтов», которые наживаются на обналичивании валюты.