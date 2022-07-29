Глава МИД Украины заявил о «зуде» у ряда партнеров Киева о переговорах с Россией

Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) - Из-за приближения зимы у некоторых стран-партнеров Украины начался «зуд» на тему переговоров с Россией, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. О каких странах речь, он не уточнил, передает Online.ua.

Во время всеукраинского телемарафона министр сказал, что «Россия хочет продолжать воевать».

Он рассказал, что ряд западных партнеров стали активно предлагать Киеву начать мирные переговоры с российской стороной.

«Мы продолжаем очень спокойно объяснять им, почему их надежда на конструктивную позицию России не соответствует действительности», — добавил Кулеба.

По словам украинского министра, Киев не видит сигналов, которые свидетельствовали бы о том, что Москва хочет вести переговоры.

Российско-украинские переговоры были прекращены в мае по инициативе Киева. В июне глава МИД Украины сказал, что время дипломатии еще не пришло. Позднее в том же месяце он заявил, что Киев готов обсудить с Москвой возвращение к государственным границам по состоянию «до 24 февраля».