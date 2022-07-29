Президент Шавкат Мирзиеев принял глав делегаций государств-членов ШОС

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 29 июля принял глав делегаций государств-членов ШОС, участвующих в мероприятиях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И, министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической организации ШОС Руслан Мирзаев.

Обсуждены приоритетные задачи многостороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего развития ШОС. Особое внимание было уделено результатам совместной работы в период председательства Узбекистана и повестке дня саммита, который состоится в Самарканде в сентябре текущего года.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международного и регионального значения.