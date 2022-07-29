SW: Российские силы создают условия для операций в Харькове и активизировали наступление вокруг Авдеевки (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:37, 29 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 28 на 29 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские силы возможно создают условия для возобновления наступательных операций в направлении Харькова.
Также российские войска могут активизировать наступательные операции вокруг Авдеевки, чтобы уменьшить удары украинских войск по Донецку и его окрестностям.
Выводы института:
Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, а также к северо-востоку и юго-западу от Бахмута.
Российские силы предприняли попытку ограниченного наземного наступления на южной оси, но, вероятно, понесли территориальные потери в Херсонской области.
Российские силы пытаются сохранить свои наземные пути сообщения через реку Днепр, соединяющие город Херсон с тыловыми районами в восточной части Херсонской области.
Кремль продолжил меры по компенсации потерь офицерского и личного состава на Украине.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.