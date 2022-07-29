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SW: Российские силы создают условия для операций в Харькове и активизировали наступление вокруг Авдеевки (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 28 на 29 июля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы возможно создают условия для возобновления наступательных операций в направлении Харькова.

Также российские войска могут активизировать наступательные операции вокруг Авдеевки, чтобы уменьшить удары украинских войск по Донецку и его окрестностям.

Выводы института:

Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, а также к северо-востоку и юго-западу от Бахмута.

Российские силы предприняли попытку ограниченного наземного наступления на южной оси, но, вероятно, понесли территориальные потери в Херсонской области.

Российские силы пытаются сохранить свои наземные пути сообщения через реку Днепр, соединяющие город Херсон с тыловыми районами в восточной части Херсонской области.

Кремль продолжил меры по компенсации потерь офицерского и личного состава на Украине.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.

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