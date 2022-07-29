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В Ташкенте началось заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС

CentralAsia (UZ) -  В рамках председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества сегодня в Ташкенте начало свою работу заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, сообщает МИД Узбекистана.

Состоялась церемония совместного фотографирования участников мероприятия.

И.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов открыл заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте.

«На сегодняшний день под председательством Узбекистана, во взаимодействии с партнерами проведено свыше 70 крупных мероприятий, 15 из них - министерского уровня. Они были нацелены на полноценное раскрытие большого потенциала многопланового сотрудничества в рамках ШОС на новом этапе её развития. Это, прежде всего, - наращивание практического взаимодействия по востребованным и перспективным направлениям как промышленная кооперация, внутрирегиональная торговля, транспортная взаимосвязанность, инновации, сокращение бедности, цифровая трансформация, «зеленая экономика», - отметил глава МИД Узбекистана.

Встреча является завершающим этапом подготовки к саммиту организации, проведение которого запланировано на 15-16 сентября 2022 года в Самарканде.

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