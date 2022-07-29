В Ташкенте началось заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС

- Узбекистан, политика
- 12:45, 29 июля 2022
- Просмотров: 717
CentralAsia (UZ) - В рамках председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества сегодня в Ташкенте начало свою работу заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, сообщает МИД Узбекистана.
Состоялась церемония совместного фотографирования участников мероприятия.
И.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов открыл заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте.
«На сегодняшний день под председательством Узбекистана, во взаимодействии с партнерами проведено свыше 70 крупных мероприятий, 15 из них - министерского уровня. Они были нацелены на полноценное раскрытие большого потенциала многопланового сотрудничества в рамках ШОС на новом этапе её развития. Это, прежде всего, - наращивание практического взаимодействия по востребованным и перспективным направлениям как промышленная кооперация, внутрирегиональная торговля, транспортная взаимосвязанность, инновации, сокращение бедности, цифровая трансформация, «зеленая экономика», - отметил глава МИД Узбекистана.
Встреча является завершающим этапом подготовки к саммиту организации, проведение которого запланировано на 15-16 сентября 2022 года в Самарканде.