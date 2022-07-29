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В Ташкенте началось заседание глав МИД стран-членов ШОС

CentralAsia (UZ) -  В рамках председательства Республики Узбекистан в Шанхайской организации сотрудничества 29 июля в Ташкенте начало свою работу заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС.

Состоялась церемония совместного фотографирования участников мероприятия.

Встреча является завершающим этапом подготовки к саммиту Организации, проведение которого запланировано на 15-16 сентября 2022 года в Самарканде.

Открыл заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов.

Последнее заседание СМИД ШОС проходило 13—14 июля 2021 года в Душанбе.

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