В Узбекистане выявлено 58 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 13:51, 29 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - На 29 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 002. В течение прошедших суток зафиксировано 58 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (15), Ташкентской (6), Кашкадарьинской (5) и Хорезмской (5) областях.
За день выздоровели 78 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 240 028).
На лечении находятся 1337 больных COVID-19.
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