В Узбекистане выявлено 58 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 29 июля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 002. В течение прошедших суток зафиксировано 58 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего заболевшие зарегистрированы в столице (15), Ташкентской (6), Кашкадарьинской (5) и Хорезмской (5) областях.

За день выздоровели 78 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 240 028).

На лечении находятся 1337 больных COVID-19.