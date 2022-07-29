В офисе Зеленского перечислили три вида оружия, которые необходимы Украине на третьем этапе военных действий

Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна сейчас находится на третьем этапе военных действий, и ключевым оружием, которое ей сейчас необходимо, являются реактивные системы залпового огня (РСЗО), передает «Страна.ua».

«Что необходимо? Первое, системы РСЗО - это ключевое. Второе, системы ПВО, чтобы россияне не использовали крылатых ракет и не били по нашим городам. Третье, любые беспилотники. В первую очередь ударные, которые позволят наносить существенные потери российской бронетехнике и российской живой силе», - добавил Михаил Подоляк.