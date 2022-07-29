Согласованность ШОС позволит Афганистану быстрее достичь мирного и устойчивого развития, - глава МИД Кыргызстана

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте проходит заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, сообщает ИА «Дунё».

Выступая на мероприятии, министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев отметил актуальность состоявшейся на днях в Ташкенте международной конференции высокого уровня по Афганистану.

«Вопросы обеспечения безопасности на пространстве ШОС становятся как никогда актуальными. В этой связи мы должны сосредоточить усилия на реализации Решения глав государств-членов ШОС о совершенствовании механизма противодействия вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС, с учетом соответствующих инициатив от всех стран, включая и инициативу Кыргызской Республики об учреждении Центра по противодействию международной организованной преступности в городе Бишкек», - отметил Кулубаев.

Говоря о безопасности, министр иностранных дел Кыргызстана затронул афганскую проблематику.

«К сожалению, ситуация там продолжает оставаться сложной, серьезно влияющей на региональную безопасность. В этом контексте проведение в Ташкенте, по инициативе Узбекистана, с участием представительной афганской делегации, международной конференции по Афганистану была не только уместной, но и своевременной. По нашему мнению, согласованная линия поведения стран ШОС позволит соседнему Афганистану быстрее встать на рельсы мирного и устойчивого развития. Со своей стороны, Кыргызстан выражает готовность к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами ШОС по данному вопросу», - подчеркнул Жээнбек Кулубаев.