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Узбекистан разрешил импорт бананов, манго, соевых бобов и риса из Индии

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан предоставил Индии фитосанитарное разрешение на импорт шести продуктов, включая бананы, манго, соевые бобы и рис.

В свою очередь Индия прорабатывает вопрос разрешения на ввоз из Узбекистана гранатов, яблок, фиников, перца, помидоров, миндаля и арбузов.

По сообщению Министерства инвестиций и внешней торговли РУз, об этом было решено в ходе встречи официальных лиц Узбекистана и Индии в Нью-Дели 28 июля. Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев встретился с министром сельского хозяйства Индии Нарендрой Сингхом Томаром.

По сообщению Министерства сельского хозяйства Индии, принято решение об импорте винограда, сливы и вишни из Узбекистана. На данный момент прорабатывается вопрос разрешения на ввоз гранатов, яблок, фиников, перца, томатов, миндаля и арбузов.

Жамшид Ходжаев, отметив, что Индия добилась прогресса в вопросе достижений фермеров, призвал индийские сельскохозяйственные институты провести исследования в Узбекистане.

«Как и Индия, мы хотим изменить курс сельского хозяйства. В этом плане нам есть чему поучиться у Индии», — сказал Ходжаев.

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