экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Минобороны России сообщило об ударе по резервам украинской армии под Киевом и Черниговом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по резервам украинских сил в Киевской и Черниговской областях, сообщили в Минобороны России.

«В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Помимо этого, «критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское».

По данным ведомства, украинские силы нанесли ракетный удар с помощью американской ракетной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору с украинскими военнопленными у поселка Еленовка в Донецкой народной республике.

«По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов», нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

В результате удара погибли 40 военнопленных украинцев, еще 75 пострадали, сообщили в министерстве. Ранения разной степени тяжести получили восемь сотрудников СИЗО.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Товарооборот между Узбекистаном и Украиной сократился вдвое, составив $176 млн
  • Банки Узбекистана ввели комиссию за снятие с карт иностранной валюты
  • Президент Узбекистана и глава МИД Китая обсудили вопросы двусторонних отношений


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com