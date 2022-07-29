Минобороны России сообщило об ударе по резервам украинской армии под Киевом и Черниговом

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- 15:32, 29 июля 2022
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CentralAsia (CA) - Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по резервам украинских сил в Киевской и Черниговской областях, сообщили в Минобороны России.
«В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области», — говорится в сообщении Минобороны.
Помимо этого, «критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области на общевойсковом полигоне Гончаровское».
По данным ведомства, украинские силы нанесли ракетный удар с помощью американской ракетной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору с украинскими военнопленными у поселка Еленовка в Донецкой народной республике.
«По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов», нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.
В результате удара погибли 40 военнопленных украинцев, еще 75 пострадали, сообщили в министерстве. Ранения разной степени тяжести получили восемь сотрудников СИЗО.