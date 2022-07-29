Как россияне обживаются в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Россияне перевели в Узбекистан $200 млн с начала года. Рублевые переводы из РФ составили 3% от всех трансферов в страну, сообщил местный Центробанк. Республика стала одним из основных мест для переезда после 24 февраля. С начала года границу с Узбекистаном пересекли десятки тысяч российских граждан. С какими проблемами они там столкнулись, рассказал «Коммерсантъ».

В первом квартале года в Узбекистан въехали более 50 тыс. россиян, сколько осталось — неизвестно. Для сравнения: в 2021-м число тех, кто пересек границу, было в 3,5 раза меньше. Многие опрошенные “Ъ FM” перебирались туда с рюкзаком и парой сумок. Но некоторые, как, например, Татьяна, перевезли с собой из квартиры практически все — 300 кг вещей.

«Есть разные способы перевозки — от организации, что очень дорого, до частников, которые возят. Я их нашла по отзывам, находясь в Ташкенте. Нельзя сказать, что это легко и просто, потому что нет такой обратной связи, хотя мне было удобно: люди приехали — у меня из дома все забрали. Спустя три-четыре недели все оказалось в новой квартире. Чуть больше 300 кг, стоило, по-моему, 200-250 руб. за 1 кг, то есть вышло около 50 тыс. руб.»,— рассказала Татьяна.

В Узбекистане желательно сразу оформить ПИНФЛ — это единый идентификатор, удостоверяющий личность при оказании государственных, банковских и социальных услуг. Он же нужен, чтобы официально работать в республике. За последние несколько лет страна значительно поднялась в рейтинге Doing Business и сейчас входит в топ-10 государств по простоте регистрации юридических лиц. Собеседники “Ъ FM” сравнивают возможности для бизнеса в Узбекистане с 90-ми годами в России.

Найти квартиру проще всего на местном сервисе объявлений, а цена среднестатистической «двушки» в центре Ташкента может превышать $500, рассказал преподаватель английского языка Александр: «Для местных цены всегда были чуть ниже, но найти жилье достаточно просто. Есть сайт наподобие Avito. Квартиры в Ташкенте дороже, наверное, раза в два, чем в других городах. Двухкомнатную можно найти за $300-500. Естественно, есть какие-то элитные апартаменты, которые выйдут дороже».

Многие россияне приезжают в Узбекистан на пару дней за картой местного банка. Ее легко оформить, но многочасовые очереди в отделениях не редкость, говорит финансовый менеджер Жаргал Гатапов: «Банковская сфера в Узбекистане сильно отстает от российской — лет на 10-15. В Капиталбанке, например, можно простоять в очереди часа два. Нет развитой сети банкоматов, то есть за снятие берутся комиссии».

Довольно распространенная проблема в Узбекистане — частое, по крайней мере, по меркам Москвы, отключение электричества. Это происходит раз в месяц на несколько часов. Работающие на удаленке собеседники “Ъ FM” спасаются от этого с помощью мобильного интернета, power bank и ноутбука. Подавляющее большинство узбеков свободно разговаривают на русском языке, и сложностей с межкультурной коммуникацией не возникает, говорит Евгений. Он вместе с семьей переехал из Краснодара в Самарканд, в третий по населению город страны в 300 км от Ташкента.

«Здесь много краснодарских продуктов. Тут в магазинах есть краснодарское мороженое "Коровка из Кореновки", сгущенное молоко, молочные продукты "Простоквашино", ценники на русском языке. Мы ходили по маленьким улочкам Самарканда — явно не туристическим районам — сидят бабушки на скамейках и разговаривают на русском языке»,— говорит Евгений.

Переехавшим в Узбекистан придется привыкнуть к местному дорожному движению, говорят релоканты. Водители, по их словам, с удовольствием совершают резкие маневры и внезапно поворачивают налево без поворотника. Отличный выход в таком случае — такси. А оно даже в столице крайне дешевое, продолжает Жаргал Гатапов: «Не в час пик можно с одного конца города в другой проехать рублей за 170, это примерно 20 км. Эконом здесь — Daewoo Matiz и какая-нибудь старенькая Nexia. Комфорт — это уже Spark, Chevrolet Cobalt».

Кроме того, в Узбекистане как нигде в мире особо сильны неформальные связи между людьми, говорит переехавшая в Ташкент Татьяна: «Когда я написала в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что переехала в Ташкент, мне тут же начали кидать контакты проверенных стоматологов, косметологов, риэлторов и так далее, потому что это культура. С точки зрения знакомств людей это прямо лучший способ решать свои задачи. Вот у нас, например, оказался очень мощным нетворкером наш хозяин квартиры. По любым вопросам мы сначала звоним ему — спрашиваем, есть ли у него кто-то».

Покинувших Россию после 24 февраля, кажется, не смущает, что в рейтинге демократии Узбекистан даже ниже на 26 позиций и занимает 150 место. Собеседники “Ъ FM” объясняют это шлейфом, тянущимся от 25-летнего правления Ислама Каримова. В 2016 году, после его смерти, в стране начались масштабные реформы, и спустя пять лет правления Шавката Мирзиёева экономика страны выросла почти на четверть.