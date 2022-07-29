Украинская армия отбила атаки войск РФ под Бахмутом, - Генштаб ВС Украины

- Азия и мир, политика
- 15:44, 29 июля 2022
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CentralAsia (CA) - К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки российских войск на Вершину (где у войск РФ вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 29 июля.
По информации Генштаба ВСУ, продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара.
Также войска РФ вели наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты.
На Харьковском направлении российские войска производят огненное поражение по артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Родное, Уды, Дементиевка, Слатино, Протопоповка, Новое, Золочев, Прудянка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Безруки, Борщевая, Старый Салтов и Коробочки. Пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары неподалеку от Старого Салтова, сообщает Генштаб ВСУ.