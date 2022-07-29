В России второй день подряд выявили более 11 тыс. заболевших COVID-19

CentralAsia (CA) - В России второй день подряд выявили больше 11 тыс. заражений коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

По данным штаба, за последние сутки зарегистрированы 11 422 случаев заражения, 28 июля сообщалось о 11 515 заболевших COVID-19. Более 11,5 тыс. зараженных в стране зарегистрировали впервые с 13 апреля.

За прошедшие сутки были госпитализированы 1723 человека, умерли 39, следует из данных оперштаба.

Всего с начала пандемии в России COVID-19 переболели более 18,5 млн человек, скончались свыше 382,3 тыс., следует из данных оперштаба. При этом, по данным Росстата, общее число погибших с COVID-19 по май составляло более 815 тыс. человек. Статистическая служба учитывает в том числе случаи, когда коронавирус не был основной причиной смерти.