В Узбекистане шлагбаумом убило пожилую женщину (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 15:55, 29 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Бухаре грузовиком снесло шлагбаум, который упал на пожилую женщину. Видео инцидента распространилось в соцсетях.
По данным пресс-службы УВД Бухарской области, 28 июля, примерно в 10 часов утра в Гиждуванском районе произошло смертельное ДТП.
Водитель грузового автомобиля на полном ходу снес шлагбаум, в результате чего металлическая труба шлагбаума ударила 68-летнюю женщину, переходившую дорогу.
Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм, несовместимых с жизнью.
В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия.
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