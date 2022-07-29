В Узбекистане шлагбаумом убило пожилую женщину (видео)

В Узбекистане шлагбаумом убило пожилую женщину

CentralAsia (UZ) - В Бухаре грузовиком снесло шлагбаум, который упал на пожилую женщину. Видео инцидента распространилось в соцсетях.

По данным пресс-службы УВД Бухарской области, 28 июля, примерно в 10 часов утра в Гиждуванском районе произошло смертельное ДТП.

Водитель грузового автомобиля на полном ходу снес шлагбаум, в результате чего металлическая труба шлагбаума ударила 68-летнюю женщину, переходившую дорогу.

Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм, несовместимых с жизнью.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия.