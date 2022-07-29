США и талибы обсудили разблокировку валютных резервов Афганистана

иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Делегация США обсудила с представителями «Талибана» возможность разблокировки валютных резервов Афганистана. Встреча сторон состоялась 27 июля в Ташкенте, говорится в пресс-релизе Госдепа.

В американскую делегацию вошли спецпредставитель по Афганистану Томас Уэст и замминистра финансов Брайан Нельсон. США считают, что нужно урегулировать «неотложную гуманитарную ситуацию в Афганистане». «Стороны обсудили текущие усилия по использованию $3,5 млрд резервов афганского центробанка на благо афганского народа. Соединенные Штаты подчеркнули необходимость ускорить работу над этим»,— сообщил Госдеп.

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе 2021 года после вывода войск США из страны. Американские власти в ответ заморозили госрезервы Афганистана в своих банках. Сумма резервных активов страны оценивалась в $9,4 млрд. В июле Томас Уэст сообщил, что Вашингтон прорабатывает разморозку афганских резервов, чтобы содействовать стабилизации экономики Афганистана.