В Таджикистане изобрели лекарство против COVID-19, – Академия наук ТР

CentralAsia (TJ) - Таджикистанские ученые изобрели лекарство против коронавируса COVID-19 на основе лечебных трав. Об этом 29 июля на пресс-конференции сообщил президент Национальной академии наук (НАН) Таджикистана Фарход Рахими, передает Азия Плюс.

По его словам, на данный момент лекарство проходит регистрацию.

«После получения патента общественности подробно расскажут об изобретении, - сказал он. - Сейчас могу лишь сказать, что в состав лекарства входит растение «Джорубак» (на русском – «Сорго» или «Парин»). Оно снижает температуру, облегчает лечение лёгких».

Рахими также сообщил, что в первом полугодии 2022 года учёные продолжили исследования по 111 темам. В частности, исследования в области математики, физики, оптики и квантовой электроники, ядерной и радиационной безопасности.

«В рамках этих исследований, например, в химии получили результаты методов синтеза продуктов с определёнными свойствами - веществ биологического и медицинского назначения, имеющих большое значение для создания новых лечебных препаратов.

Также созданы новые виды алюминиевых сплавов с уникальным сочетанием механических и физико-механических характеристик, отличающиеся высокой устойчивостью к коррозии и механическим воздействиям», - сказал глава НАН.

По его словам, за это время в области астрофизики с использованием современных компьютерных технологий проводились наблюдения за метеорами, кометами, астероидами и кусочками искусственных спутников Земли.

В области геологии продолжали изучение месторождений полезных ископаемых Таджикистана уделяли особое внимание открытию новых полезных ископаемых. Было открыто более 30 новых видов минералов таких, как "Бадахшонит", "Гармит","Файзабит" и прочие.

Глава НАН также сообщил, что по договору с Академией наук Беларуси, 15 человек из Таджикистана будут направлены в Минск для прохождения курсов обучения по вирусологии и COVID-19.

«26-28 сентября 2022 в Москве соберутся ученые, представители академий наук стран СНГ, чтобы обсудить проблему дефицита научных кадров и другие насущные вопросы науки», - сказал Рахими.

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