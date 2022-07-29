США считают, что Китай предоставляет неполные данные о COVID-19

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CentralAsia (CA) - Власти США подозревают, что Китай делится не всей имеющейся у него информацией о коронавирусе, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она рассказала, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе вчерашнего телефонного разговора затронули в том числе вопросы здравоохранения.

Во время брифинга Жан-Пьер спросили, обсуждали ли лидеры США и Китая происхождение COVID-19. Она ответила, что Байден и Си в ходе беседы затронули «безопасность в области здравоохранения и прозрачность» предоставляемой информации. «Как мы неоднократно говорили, КНР не выполняет нормы в научной сфере и в здравоохранении, касающиеся обмена данными… Мы, международное сообщество, мы говорили, что нам нужно больше информации, чтобы выяснить происхождение вируса. Мы продолжаем работать с партнерами по всему миру, чтобы заставить Китай предоставлять данные в полном объеме и сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)»,— уточнила пресс-секретарь.

ВОЗ называла наиболее вероятной версией происхождения коронавируса его передачу от летучих мышей. Первая проверка ВОЗ не смогла установить источник COVID-19, из-за чего расследование решили возобновить. США говорили о наличии доказательств лабораторного происхождения вируса, но в итоге американское разведсообщество не пришло к единому мнению. Оно выдвинуло две основные теории происхождения COVID-19 — в результате контакта человека с инфицированными животными или в результате лабораторной аварии.