К Земле приблизились два астероида размером с небоскреб

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - К Земле приближаются два астероида, каждый из которых — размером с небоскреб. Они пролетят мимо планеты 29 и 30 июля, пишет Live Science.

Первое космическое тело, получившее название 2016 CZ31, движется со скоростью 55 618 км/ч. По оценкам астрономов, астероид имеет ширину около 122 м, что можно сравнить с 40-этажным зданием.

Он максимально приблизится к Земле 29 июля и пролетит в 2,8 млн км. Это в семь раз превышает среднее расстояние между планетой и Луной. В НАСА сообщили, что этот космический камень приближается к Земле каждые несколько лет, следующее подобное сближение ожидается в январе 2028 года.

«НАСА и другие космические агентства внимательно следят за тысячами подобных объектов, сближающихся с Землей. Даже если траектория астероида проходит в миллионах миль от нашей планеты, существует чрезвычайно малая вероятность того, что орбита астероида может немного сместиться. Такой крошечный сдвиг потенциально может привести к столкновению астероида с Землей во время будущего пролета», — отмечает издание Live Science.

Второй астероид — 2013 CU83 — пролетит мимо Земли со скоростью 21 168 км/ч 30 июля. Он больше первого, его диаметр составляет 183 м. Он приблизится к планете максимум на 6,96 млн км. Это примерно в 18 раз превышает среднее расстояние между планетой и ее спутником.