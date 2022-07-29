Узбекистан и Казахстан подписали Совместный план мероприятий по широкому празднованию 30-летия дипотношений

- Узбекистан, общество
- 17:05, 29 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - 29 июля в Ташкенте состоялась церемония подписания Совместного плана мероприятий по широкому празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан.
План предусматривает организацию серии мероприятий, посвященных установлению узбекско-казахстанских дипотношений, сообщила пресс-служба МИД РУз.
Документ подписали и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов и заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди.
Церемония состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.
Дипломатические отношения между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан были установлены 23 ноября 1992 года.