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Узбекистан и Казахстан подписали Совместный план мероприятий по широкому празднованию 30-летия дипотношений

CentralAsia (UZ) -  29 июля в Ташкенте состоялась церемония подписания Совместного плана мероприятий по широкому празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан.

План предусматривает организацию серии мероприятий, посвященных установлению узбекско-казахстанских дипотношений, сообщила пресс-служба МИД РУз.

Документ подписали и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов и заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди.

Церемония состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.

Дипломатические отношения между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан были установлены 23 ноября 1992 года.

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