Скелет динозавра возрастом 76 млн лет продали на аукционе за 6,1 млн долларов. Фото

CentralAsia (CA) - Аукционный дом Sotheby’s продал редкий скелет горгозавра (Gorgosaurus в переводе с древнегреческого— «грозный ящер») — хищного динозавра, позднемеловой эпохи (83,6–66 млн лет назад). Об этом сообщает РБК.

Анонимный покупатель заплатил за лот 6,1 млн долларов.

Ископаемые останки горгозавра, возраст которых ученые оценивают в 76 млн лет, были обнаружены возле реки Джудит в американском штате Монтана. Всего в США и Канаде нашли не более 20 скелетов древнего животного, только 12 из которых имеют полный или практически полный комплект костей.

Скелет длиной около 7 м и высотой почти 3 м находится «практически в идеальном состоянии». Проданный на аукционе экземпляр стал первым в истории, который был выставлен на свободную продажу. Новый владелец скелета получил право самостоятельно придумать ему прозвище, которое потом занесут в научные каталоги.

Горгозавры относятся к роду хищных динозавров, обитавших на западе Северной Америки. Все известные науке экземпляры были обнаружены на берегах доисторического моря на западе Северной Америки. Масса ящера с несколькими десятками крупных и острых зубов могла достигать 3 тонн.

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