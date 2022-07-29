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Июльская жара в Узбекистане обновила абсолютный рекорд

CentralAsia (UZ) -  По данным Узгидромета, в июле в Узбекистане был побит рекорд температуры воздуха.

22 июля в некоторых районах Хорезмской и Навоийской областей обновлен абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха за все годы метеорологических наблюдений. В районах Туямуюна было зафиксировано 47,5 градуса жары (в прошлом году было +46,1 градусов), в Учкудуке температура воздуха максимально прогревалась до +46,3 градуса (в прошлом году было +46,2 градусов).

За всю историю метеорологических наблюдений самые высокие значения температуры в Узбекистане (около +50 градусов) были зафиксированы в пустыне Кызылкум и городе Термезе (в июле 1944 года). Максимальная температура в Ташкенте +44,6 градуса была отмечена 18 июля 1997 года.

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