Июльская жара в Узбекистане обновила абсолютный рекорд

CentralAsia (UZ) - По данным Узгидромета, в июле в Узбекистане был побит рекорд температуры воздуха.

22 июля в некоторых районах Хорезмской и Навоийской областей обновлен абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха за все годы метеорологических наблюдений. В районах Туямуюна было зафиксировано 47,5 градуса жары (в прошлом году было +46,1 градусов), в Учкудуке температура воздуха максимально прогревалась до +46,3 градуса (в прошлом году было +46,2 градусов).

За всю историю метеорологических наблюдений самые высокие значения температуры в Узбекистане (около +50 градусов) были зафиксированы в пустыне Кызылкум и городе Термезе (в июле 1944 года). Максимальная температура в Ташкенте +44,6 градуса была отмечена 18 июля 1997 года.