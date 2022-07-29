Страны-члены ШОС могут перейти на расчеты в национальных валютах, - глава МИД России

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 июля заявил, что страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества могут перейти на взаимные расчеты в национальных валютах. Об этом Лавров сказал в ходе заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, проходящего в Ташкенте.

В ходе заседания СМИД ШОС стороны рассмотрели проекты документов, которые будут подписаны на предстоящем саммите глав государств-членов ШОС в Самарканде. Как отметил сам Лавров, в первую очередь, таким документом является Самаркандская декларация, которая находится в высокой степени готовности.

В этой связи выделю два документа: первый – это концепция взаимосвязанности транспортных коридоров. Второй документ тоже имеет важное значение для нашей дальнейшей работы – это дорожная карта по расширению использования национальных валют в взаиморасчётах — сказал глава российского МИДа.

Также документы были подготовлены по проектам в сферах энергетики, транспорта, цифровизации, инноваций, новых технологий, а также здравоохранения. Глава МИД России рассказал, что с этого года введут новый институт, деятельность которого будет направлена на популяризацию ШОС в мире.